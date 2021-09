Kapitalny sukces zielonogórzan. Zdobyli mnóstwo medali mistrzostw Polski

- To był hit! Nasi zawodnicy wspięli się na wyżyny swoich możliwości – powiedział Dariusz Hejduk, prezes i trener ABiRO Zielona Góra. – Przed rokiem we Wrocławiu zdobyliśmy 23 medale, teraz mamy dwa razy więcej. Osiągnęliśmy ogromny sukces sportowy i organizacyjny. Od zawodów minęło już kilka dni, a ja ciągle mam wrażenie jakby jeszcze trwały. To był wspaniały czas, pełen emocji i sportowej rywalizacji dla naszych najmłodszych karateków. Jestem dumny i bardzo szczęśliwy, że byliśmy gospodarzem i razem z ABiRO-Family mogliśmy pokazać gościom tradycje naszego miasta i województwa. Zrobiliśmy to z myślą o dzieciach. Dziękujemy wszystkich za pomoc i poświęcenie przy organizacji mistrzostw, a szczególnie całej ABiRO-Family. Bez was nie byłoby to możliwe do zrealizowania. Patronat nad imprezą objęli marszałek województw lubuskiego i prezydent Zielonej Góry.