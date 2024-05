Kapitan Falubazu Zielona Góra wygrał turniej kwalifikacyjny do cyklu Grand Prix 2025

Zawody, w których świetnie spisał się kapitan Falubazu odbyły się w węgierskim Debreczynie. Przemysław Pawlicki kolekcjonował trójkę za trójką i dopiero w ostatniej serii wyścigów oglądał plecy rywala. W 17. biegu pokonał go inny reprezentant Polski Kacper Woryna. Dzięki temu zawodnik Włókniarza Częstochowa mógł stanąć do rywalizacji w wyścigu dodatkowym o miejsce premiowane awansem do turnieju Grand Prix Challenge. Szansę wykorzystał. Obok Polaków nominację wywalczyli jeszcze Szwed Antonio Lindbäck i Łotysz Andrzej Lebiediew (awans uzyskało tylko czterech najlepszych zawodników).