Kapitan Stelmetu Falubazu: W Zielonej Górze czuję się komfortowo. Lubię atmosferę tego miasta

- Rohan nie wiedział o moim wyborze wcześniej. Kiedy mu to zakomunikowałem, przyjął to z dużym entuzjazmem i radością – powiedział Piotr Protasiewicz serwisowi Falubaz.com. - Cieszę się, że Rohan przyjął tę nominację. Jestem przekonany, że będzie dobrym kapitanem. Ja przez trzynaście lat z dumą piastowałem to stanowisko. Nie wszystko mi się udało i nie zawsze wyglądało to tak, jak powinno. Miałem wewnętrzne przeczucie, że Rohan Tungate będzie najlepszym kandydatem. To zawodnik z najdłuższym stażem w naszej drużynie. Potrafi w trudnym momencie zawodów podejść do chłopaków, zebrać ich w grupie i porozmawiać. To człowiek pełen pozytywnej energii, dobry duch zespołu. W najbliższym sezonie musimy tworzyć kolektyw, aby osiągnąć jak najlepszy wynik.