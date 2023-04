Kapituła nagrody księżnej Dino szuka kandydatów. Zgłoś tych, którzy myślą o innych Leszek Kalinowski

- Po raz drugi rozdamy nagrody imieniem księżnej Dino. Jest to postać uniwersalna i związana z całym regionem. Szukamy osób, które służą regionowi, służą dziedzictwu narodowemu, odkrywają je, swoją postawą odpowiadają tej, którą reprezentowała Dorota księżna de Talleyrand-Périgord, a więc prowadzących działalność filantropijną, szerzących ekumenizm, wydobywających to, co łączy narody… - mówi prezes Fundacji „Ogrody Kultury” Jarosław Skorulski.