Karatecy ABiRO w 2021 roku zdobyli 418 medali, a hitem były mistrzostwa Polski w Zielonej Górze

- To był hit. Nasi zawodnicy wspięli się na wyżyny swoich możliwości – mówił Dariusz Hejduk. - Zdobyliśmy dwa razy więcej medali niż na poprzednich mistrzostwach Polski. Osiągnęliśmy ogromny sukces sportowy i organizacyjny. To był wspaniały czas, pełen emocji i sportowej rywalizacji dla naszych najmłodszych karateków. Jestem dumny i bardzo szczęśliwy, że byliśmy gospodarzem i razem z ABiRO-Family mogliśmy pokazać gościom tradycje naszego miasta i województwa. A podsumowując cały rok, zamknęliśmy go w sumie 418 medalami. Dziękujemy wszystkim za nieustające wsparcie, wiarę w to, co robimy i zaangażowanie każdego dnia. Łączy nas wspaniała pasja, uważamy, że ciągły rozwój jest najważniejszy.