Karatecy LCL-KK NIDAN Zielona Góra znakomicie spisali się na włoskiej ziemi. Zdobyli siedem medali na mistrzostwach Europy

Do Rimini zjechało ponad tysiąc zawodników. Karatecy walczyli o medale mistrzostw Europy we wszystkich kategoriach wiekowych – od kadeta po weterana. Wśród rywalizujących nie mogło zabraknąć zielonogórzan, którzy od kilku lat z powodzeniem bronią biało-czerwonych barw. Do Włoch pojechało dziesięcioro karateków z klubu LCL-KK NIDAN.