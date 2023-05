Kargowa potrzebuje obwodnicy. Jest nowy pomysł na tę inwestycję. Byłoby taniej, a to może przybliżyć realizację

Na drogach powiatu zielonogórskiego. Potrzebna obwodnica Kargowej

Z danych, które posiada gmina Kargowa w bilansie siedmiu tysięcy pojazdów, które dobowo przemieszczają się przez miejscowość, przybyło ciężarówek. W dni robocze, od poniedziałku do piątku przejeżdża ich tędy jeszcze więcej. Wystarczy na chwilę przystanąć przy ulicy Sulechowskiej, to droga krajowa nr 32, dzieli miejscowość wzdłuż, niemal na pół. Od stacji paliw do końca miejscowości są blisko trzy kilometry. Niemal bez przerwy jadą tędy samochody osobowe, autobusy i ciężarówki. Aby piesi mogli przemieszczać się z jednej strony miasteczka na drugą, wybudowano przejścia. Jest ich kilkanaście.