Karta rowerowa 2022. Kto musi posiadać dokument? Tak wygląda egzamin na kartę rowerową

Karta rowerowa 2022. Czy karta rowerowa jest obowiązkowa?

Karta rowerowa to dokument, który potwierdza wiedzę i umiejętności praktyczne do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Dzieci w wieku powyżej 10 lat, które nie mają karty rowerowej, nie mogą poruszać się po ulicach na dwóch kółkach bez opieki rodziców. Właśnie dlatego tak ważne jest, by zdać egzamin na kartę rowerową.