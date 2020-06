Kasa do zdobycia na zbiornik na deszczówkę lub oczko wodne. Sprawdź!

Boimy się suszy, podwyżek cen owoców i warzyw. Narzekamy na wyschnięte trawniki i wiele innych rzeczy. Ale każdy z nas może mieć wpływa na to, by nie marnować wody.

Warto pamiętać, że z średniej wielkości dachu w ciągu 20 minut, podczas intensywnych opadów spływa do instalacji kanalizacyjnej około 360 litrów wody. Tymczasem my do podlewania przydomowych trawników używamy wody z kranu.