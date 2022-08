Katastrofa ekologiczna w Odrze. Wyławianych jest coraz więcej martwych ryb. Co dalej?

Na bieżąco śledzimy, co się dzieje na Odrze w województwie lubuskim. We wtorek (8 sierpnia) pojawiły się pierwsze doniesienia o śniętych rybach w naszym regionie. Wcześniej, pod koniec lipca, ten problem został zaobserwowany w województwie dolnośląskim.

Prezes Wód Polskich: To nie jest zagłada Odry

W środę, 10 sierpnia głos w sprawie sytuacji na Odrze zabrał prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie", Przemysław Daca.

- Mamy bardzo mało wody w rzekach i jeziorach, mamy bardzo wysoką temperaturę, co powoduje bardzo niekomfortowe środowisko dla organizmów żywych - mówił P. Daca. - Doprowadza to do przyduchy i do śnięcia m.in. ryb. Dlatego bardzo ważne jest, żeby szczególnie uważać na nasze rzeki i nasze zbiorniki, ponieważ w takich sytuacja wystarczy tylko mały czynnik. Jakiś element ścieku czy wypływ szamba, czy jakiekolwiek zanieczyszczenie w małych ilościach, które do tej pory nie stanowiło zbyt dużej różnicy i rozcieńczyło się w tej rzece, może spowodować katastrofę ekologiczną i naprawdę groźne skutki. Dlatego też apeluję o bardzo duży rozsądek i uwagę tym zakresie.