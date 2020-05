Katedra Notre-Dame w Zielonej Górze. Taki mural można znaleźć w mieście. Wygląda niesamowicie!

W okolicach ulicy Chmielnej w Zielonej Górze przy Parku Braniborskim znaleźć można kilka smaczków w postaci murali. Nie brakuje akcentu motoryzacyjnego oraz koronawirusowego. Znajdzie się również coś dla lubiących majsterkować. Za graficzne komentarze odpowiedzialny jest Waek, który współtworzył m.in. cztery żywioły na Chmielnej. Poza tym na jednej ze ścian oczom przechodniów ukazuje się paryska katedra Notre-Dame. Mural odzwierciedla wygląd sprzed pożaru, do którego doszło 15 kwietnia 2019 roku. Przypomnijmy, że ogień spowodował wówczas ogromne zniszczenia, m.in. doszło do zawalenia się dachu oraz części sklepień, a także iglicy katedry. Wybieracie się na spacer w te okolice Zielonej Góry? Koniecznie zajrzyjcie do parku od strony ul. Chmielnej Warto! Zobaczcie, jak te murale prezentują się na naszych zdjęciach. ZOBACZ FILM: Tak powstawał mural w galerii Focus Mall:

Michał Korn