Kaziuki w śniegu? Tak! To było 18 lat temu. Tym razem będzie 10 stopni powyżej zera. Zobacz program jarmarku Mariusz Kapała Eliza Gniewek-Juszczak

Na Kaziuki do skansenu w Ochli zjadą jak zawsze tłumy. To ulubiony kiermasz zielonogórzan i mieszkańców okolicy. Zobacz, kto tym razem wystąpi, jak dojechać, co będzie w programie. Wydarzenie już w niedzielę!