Kenia. Zima 2021/2022. Kiedy jechać na wakacje? Pogoda, atrakcje, obostrzenia i zasady wjazdu Monika Juś

Kenia - wakacje zimą 2021/2022. Dzika przyroda, rajskie plaże i bogactwo kultur przyciągają do tego kraju coraz więcej turystów, także z Polski. Pogoda w Kenii zachęca, by kraj ten odwiedzać przez cały rok. Poniżej najważniejsze informacje, które warto sprawdzić przed wylotem na wycieczkę do Kenii - atrakcje, szczepienia, obostrzenia i zasady wjazdu.