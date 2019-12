Kevlar Stelmetu Falubazu Zielona Góra na sezon 2020 uszyty na miarę może być Twój!

Cena wywoławcza kevlaru Stelmetu Falubazu Zielona Góra wynosiła 3000 złotych. W czwartek w południe, trzeba było za niego oferować już ponad 5000 zł.

Jeśli więc np. nie masz pomysłu na prezent, a masz wolną gotówkę, włącz się do licytacji. Czasu zostało niewiele, ponieważ kończy się ona już dziś (19 grudnia) o godz. 17.00. Trzeba więc się spieszyć!

Licytacja odbywa się na facebooku – wydarzenie „Falubazowe Mikołajki 2019 - licytacje charytatywne”. Wystarczy wpisacć pod postem deklarowana kwotę.

Falubazowe Mikołajki to akcja charytatywna dla dzieci z domów dziecka

Falubazowe Mikołajki to jedna z największych akcji charytatywnych w województwie lubuskim. Co roku od 6 grudnia zawodnicy Falubazu wspólnie z kibicami wyruszają w podróż po regionie, by dzieciom z domów dziecka, szpitali, placówek opiekuńczo-wychowawczych wręczyć świąteczne prezenty. W każdym z nich znajduje się falubazowy gadżet oraz mnóstwo słodyczy.