Kibice prowadzili koszykarzy Enei Zastalu BC Zielona Góra do szczęśliwej „13". Może znajdziecie się na zdjęciach Mariusz Kapała Cezary Konarski

Gdy koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra grają w hali CRS, to zawsze jest głośno na trybunach. Nie inaczej było w czwartek 16 marca podczas meczu zielonogórzan z GTK Gliwice. Fali zastalowców oczywiście nie zawiedli, wzorowym dopingiem poprowadzili swoją drużynę do trzynastej w tym sezonie wygranej (100:89) w Energa Basket Lidze. Obejrzyjcie zdjęcia z trybun zielonogórskiej hali. Może nasz fotoreporter akurat was uchwycił na fotkach >>>>