Kibice RM Solar Falubazu Zielona Góra stęsknieni przyszli na stadion. Meczu jednak nie było [WIDEO, ZDJĘCIA]

Oczywiście stadion nie mógł zapełnić się w całości, bo zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów kluby PGE Ekstraligi mają prawo jedynie w 25 procentach udostępniać swoje obiekty kibicom. W Zielonej Górze oznacza to ok. 3600 widzów.

Kibice Falubazu w niedzielę (21 czerwca) już wchodzili na stadion. Jak zawsze, poubierani w barwy swojego klubu, tłumnie otaczali zielonogórski stadion. Było jednak trochę inaczej niż na poprzednich meczach. Każdy kto wchodził na stadion musiał mieć na twarzy założona maseczkę. Przy wejściach stały pojemniki do dezynfekcji rąk, a specjalne służby wyrywkowo badały kibicom temperaturę. Wszystko jednak na marne, bo meczu nie udało się rozegrać. Padający dość często deszcz zbyt mocno zmoczył tor, by żużlowcy mogli się na nim bezpiecznie ścigać. Sędzia zawodów przełożył spotkanie na poniedziałek (22 czerwca), na godz. 18.00.

- Wielka szkoda, bo bardzo czekałam na ten mecz - mówiła Wiktoria Macholak. - Odliczałam dni, kiedy rozpocznie się sezon i wreszcie będę mogła przyjść na stadion, bo żużel w telewizji to nie to samo, co na żywo. Swój karnet zdecydowałam się przepisać na kolejny sezon, dlatego musiałam czekać na sprzedaż biletów. Udało mi się jednak dość szybko kupić wejściówki. Mecz z Włókniarzem na pewno będzie ciężki, ale Falubaz będzie w tym sezonie wysoko.