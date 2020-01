Kibice robili wiele, by dodać mocy koszykarzy Stelmetu Enei BC Zielona Góra [ZDJĘCIA]

Koszykarze Stelmetu Enei BC bardzo się starali, by wygrać trzeci w tym roku mecz w lidze VTB. Rywal jednak okazał się za silny. Zielonogórzanie przegrali na własnym terenie z Unicsem Kazań 89:100. Kibice oczywiście, jak zawsze robili, co mogli, by dodać mocy koszykarzom. Obejrzyjcie na zdjęciach >>>> POLECAMY: Tak prezentują się nowe cheerleaderki Stelmetu Enei BC [ZDJĘCIA] POLECAMY: Piotr Protasiewicz tak tańczył Zumbę [ZDJĘCIA] OBEJRZYJ: Co robił Łukasz Koszarek w więzieniu?

Piotr Jedzura