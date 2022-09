Kibice rozrabiali na stadionie, Stelmet Falubaz zapłaci. Ogromna kara dla zielonogórzan

Mało brakowało, by pierwszy mecz półfinału play off w I lidze pomiędzy Stelmetem Falubazem Zielona Góra a Polonią Bydgoszcz, zakończył się walkowerem dla bydgoszczan. Przypomnijmy – zielonogórzanie wygrali 55:35, ale sędzia zawodów aż dwa razy musiał przerwać spotkanie, bo kibice używali niedozwolonych na obiektach sportowych materiałów pirotechnicznych.

Stelmet Falubaz Zielona Góra pozostał w grze o awans do PGE Ekstraligi. Po zwycięstwie nad Polonią Bydgoszcz w półfinałowym dwumecz play off I ligi, zielonogórzanie w finale rozgrywek zmierzą się z…

Było naprawdę blisko, by mecz nie został dokończony i teraz z awansu do I-ligowego finału cieszyliby się bydgoszczanie. Biorąc pod uwagę aspekt sportowy, Falubazowi „upiekło się”, bo sędzia pozwolił na dokończenie rywalizacji, ale i tak nie obędzie się bez poważnych konsekwencji. Główna Komisja Sportu Żużlowego dokładnie przeanalizowała to, co 26 sierpnia działo się na zielonogórskim stadionie i nałożyła na Falubaz ogromną karę. Za pośrednictwem serwisu polskizuzel.pl poinformował o tym Zbigniew Fiałkowski, wiceprzewodniczący GKSŻ: