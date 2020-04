Kiedy będą otwarte salony fryzjerskie i salony kosmetyczne? Przewidują to etapy luzowania obostrzeń przez polski rząd

Rząd ogłosił luzowanie obostrzeń na specjalnej konferencji prasowej. Luzowane są one od 20 kwietnia. Na początek Polacy mogą znowu wchodzić do lasów i parków, można biegać i jeździć na rowerze. W sklepach podwyższono liczbę osób, które mogą robić zakupy. Również osoby od 13. roku życia mogą same wychodzić z domów.