Kiedy otwarcie granic? Premier zapowiedział najbliższy termin. Już za kilka dni czekają nas zmiany

Profesor Simon: Nie puściłbym dzieci do szkoły w tym roku

Nie puściłbym już dzieci do szkół w tym roku szkolnym – mówi prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. - Niewiele już czasu pozostało do wakacji, ta zdalna nauka wygląda różnie, lepiej lub gorzej, ale przynajmniej możemy ograni...