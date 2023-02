Kiedy podatek za pierścionek zaręczynowy? Uważaj, fiskus może domagać się zapłaty podatku, jest nowy limit wartości. Co po zerwaniu? OPRAC.: Maciej Badowski

Narzeczona należy do III grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z przepisami prawa jest ona zwolniona z podatku od darowizny jeśli wartość pierścionka nie przekracza 5 308 zł. pixabay.com

Zbliżające się walentynki to dla wielu okazja do zaręczyn. Zanim jednak przyjdzie czas na związek małżeński, fiskus może upomnieć się o podatek. Zgodnie z prawem, pierścionek zaręczynowy jest darowizną, a od niej należałoby zapłacić należny podatek, według określonych przepisów. – Kluczowa jednak jest jego wartość – zaznacza aplikant adwokacki Dawid Jakubiec. Co w sytuacji, gdy zaręczyny są zerwane? Czy wówczas w świetle prawa partnerka powinna zwrócić pierścionek?