Kiedy pojedziemy nowym mostem przez Odrę niedaleko Zielonej Góry? Wniosek o dofinansowanie złożony. Tylko, czy inwestycja jest pewna?

Inwestycje na Odrze. Nowy most

Pod koniec marca wojewoda lubuski wydał „decyzję zezwalająca na realizację inwestycji drogowej” na zadanie budowa mostu przez Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko. Dzięki temu jeszcze przed końcem marca Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zdążył złożyć do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o dofinansowanie. Szacunkowa wartość sięga 295 milionów, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ma wynieść 80 procent. Wnioski przyjmowane są do końca pierwszego kwartału, a wsparcie jest przyznawane na rok następny.

Czy inwestycja skończy się na rondzie w Pomorsku?

Pieniądze z MON. Wiceprezydent ad vocem

– Cieszę się, że dzisiaj rządząca w województwie PO potwierdza wcześniejsze zdanie prezydenta Kubickiego, że to jest potrzebna droga – mówi o drodze od Pomorska do węzła na S3 koło Sulechowa wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk. – Nie jest ważne, kto sobie przypnie order. Niech sobie przypina PO. Ważne, żeby zielonogórzanie mieli alternatywną drogę dla S3 i Trasy Północnej, a taką zapewni zachodnia obwodnica Zielonej Góry połączona przez most w Pomorsku z węzłem na S3.

Wiceprezydent podkreśla, że PO potwierdza dzisiaj że zaproponowana przez prezydenta układanka trzech elementów, czyli obwodnicy zachodniej, mostu w Pomorsku i drogi pomiędzy mostem, a węzłem na S3 w Sulechowie jest możliwa do dofinansowania.