Kiedy się w wskoczymy do nowego kąpieliska w Ochli? Czy będą zniżki na bilety?

Zgodnie z planem modernizacja kąpieliska w Zielonej Górze Ochli ma zakończyć się do 30 czerwca przyszłego roku.

- Dwa wakacyjne miesiące pewnie miejsce to będzie cieszyło się wielką popularnością. Pod warunkiem, że będzie pogoda. Bo wiadomo jak jest w takimi obiektami – mówi Paweł Jesionek z Zielonej Góry. – A co potem? Koszty utrzymania będą na pewno dużo. Dlatego ja uważałem, że sensowniej byłoby rozbudować o część zewnętrzną basen w Centrum Rekreacyjno-Sportowym. I na pewno kosztowałoby to dużo mniej niż kąpielisko.