Kiedy te outlety przyjeżdżają do miasta, są oblegane. Biedronka podała listę miast, w których będzie mozna zrobić zakupy za niższe kwoty

Handel w regionie. Mobilne Outlety Biedronki

Mobilne Outlety Biedronki to przyczepy wyprzedażowe. Można w nich kupować różnego rodzaju artykuły przemysłowe. Sieć informuje, że jest to innowacyjna, mobilna formuła sprzedaży, która zapewnia szerszy dostęp do artykułów non-food i tekstyliów w cenie niższej nawet o 50%.

- Klienci mogą znaleźć tam szeroki wybór pełnowartościowych produktów przemysłowych, m.in. takie jak tekstylia, sprzęt AGD, obuwie, narzędzia ręczne, zabawki, akcesoria kuchenne, pościele, kołdry czy poduszki - informuje sieć sklepów.

Naczepy wyprzedażowe mają powierzchnię ok. 100 metrów kwadratowych i pomieszczą aż 15 palet towaru. Średnia liczba artykułów wynosi około 2500 – 3000 produktów. Przyczepy wyposażone są w terminale płatnicze umożliwiające płatność kartą oraz klimatyzację.

W najbliższym czasie Mobilne Outlety Biedronki odwiedzą pięć miejscowości w województwie lubuskim, m.in. Zieloną Górę, Babimost, Ośno Lubuskie, Nowogród Bobrzański oraz Sławę. Outlety pozostaną otwarte dla kupujących od 8 do 20.