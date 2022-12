Kiedy warto wziąć wolne w 2023 roku, by wydłużyć urlop w pracy? Sprawdź listę długich weekendów

W 2023 roku przypada 250 dni pracujących oraz 13 dni ustawowo wolnych od pracy, z czego cztery to soboty lub niedziele. Przy uwzględnieniu wszystkich weekendów i świąt poza pracą spędzimy 115 dni. Do tego należy jeszcze doliczyć przysługujący nam urlop.

Ile dni urlopowych nam przysługuje?

Warto pamiętać, że łączny okres zatrudnienia to nie tylko czas, gdy pracujemy na umowie o pracę, ale również lata poświęcone na edukację. Zależnie od ukończonej szkoły do okresu pracy możemy doliczyć:

Długość urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy, a także edukacji pracownika. Każda osoba zatrudniona w firmie na umowę o pracę ma prawo do płatnego, corocznego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z Kodeksem pracy przysługuje nam:

Do tego dochodzą też dwa dni wolne (płatne 50 proc.) z powodu „działania siły wyższej”. Będą one przysługiwały w przypadku pilnych spraw rodzinnych takich jak między innymi wypadek, choroba lub inne zdarzenie losowe.

Nadchodzący rok przyniesie przedsiębiorcom solidną porcję kolejnych zmian podatkowych i poważnych modyfikacji w Kodeksie pracy. Tym razem jest to spowodowane procesem legislacyjnym – dopasowaniem…

Dni wolne w 2023 roku

W przyszłym roku dni ustawowo wolne od pracy częściej niż obecnie przypadają na początek lub koniec tygodnia, co stworzy okazje do zaplanowania długich weekendów. Lista dni wolnych w 2023 roku prezentuje się następująco:

Święto Niepodległości wypada w przyszłym roku w sobotę, co sprawia, że pracownikom będzie przysługiwał jeden dodatkowy dzień wolny. Niestety, przywilej ten nie dotyczy świąt, które trafią się w niedziele.

Jak korzystnie zaplanować urlop?

Nowy Rok w 2023 roku wypada w niedzielę, zatem nie otrzymamy z tej okazji innego dnia wolnego. Warto natomiast rozważyć wypoczynek w dniach od 5 do 8 stycznia . Wystarczy wtedy jeden dzień urlopu, by cieszyć się czterodniowym weekendem.

Dobrze zaplanowany urlop pozwoli cieszyć się dłuższymi weekendami w przyszłym roku. W 2023 roku wystarczy wziąć 3 dni urlopu, by wydłużyć wypoczynek nawet do 9 dni.

Luty i marzec to miesiące bez dni wolnych, choć atrakcyjne pod względem turystycznym. W tym czasie ze względu na kończący się sezon zimowy ceny wycieczek spadają, co zwiększa szanse na upolowanie atrakcyjnej oferty.

Atrakcyjnym pod względem urlopowym jest majówka, która przypada na poniedziałek (Święto Pracy) i środę (Święto Konstytucji). Co prawda Dzień Flagi (02.05) jest pracujący, jednak pracodawcy mogą wtedy wyznaczyć inny dzień do odpracowania. Nawet jeśli tak się nie stanie, biorąc wtedy urlop, zapewnimy sobie 5-dniową majówkę.

Ostatnią okazją na „zaklepanie” wiosennego wypoczynku jest 8 czerwca, czyli Boże Ciało (czwartek). Po zgłoszeniu urlopu 9 czerwca nasz weekend wydłuży się do 4 dni. Można w tym czasie rozważyć także wzięcie 4 dni urlopowych, co zapewni nam 9-dniowy wypoczynek. Warto pamiętać, że to ostatni atrakcyjny termin przed wakacjami i nadciągającym tłumem turystów.

Wypoczynek letni

Lipiec to jeden z najpopularniejszych miesięcy urlopowych, jednak w tym okresie nie możemy liczyć na żadne dodatkowe dni ustawowo wolne. Warto natomiast wziąć pod uwagę 15 sierpnia (wtorek), czyli Wniebowzięcie NMP. Jeśli złożymy wniosek urlopowy 14 sierpnia, nasz weekend potrwa 4 dni. Jest to tez dobra okazja na wykorzystanie kilku dni urlopowych ze względu na ładną, sierpniową pogodę i trwające jeszcze wakacje.

Wypoczynek jesienny

Podczas planowania jesiennego wypoczynku można rozważyć 1 listopada (środa), a także 11 listopada (sobota). W pierwszym przypadku wykorzystując dwa dni urlopu, możemy wydłużyć nasz weekend o 3 dni.