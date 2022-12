Kiedyś było tu lotnisko i poligon. Teraz odkrywcy tajemnic weszli do zapomnianego i ukrytego szybu. Co tam znaleźli?

W Słubicach niegdyś działała baza lotnicza

Na terenach inwestycyjnych obecnej strefy przemysłowej w 1914 r. zaczęło działać lotnisko we Frankfurcie nad Odrą. Przed zakończeniem II wojny światowej Frankfurt leżał po obu stronach Odry. Po wojnie z części, leżącej po polskiej stronie utworzono Słubice. Historię tego miejsca na facebookowym profilu GoDuster Lubuskie opisał Grzegorz Łopusiewicz, mieszkaniec Słubic i pasjonat historii. Lotnisko cywilne po wybuchu I wojny światowej szybko przekształcono w wojskową bazę lotniczą. Historia tego miejsca była niezwykle burzliwa. Pierwsze wzmianki o lotnisku we Frankfurcie nad Odrą można znaleźć pod koniec I wojny światowej, jako stanowisko dowództwa wydziałów szkolenia bombowego z wydziałami dla oficerów i żołnierzy, pod nazwą „Fliegerhorst”. Pod koniec I wojny światowej na terenie bazy lotniczej, Ministerstwo Wojny, nakazało utworzyć w tym miejscu agencję pocztową o nazwie Fliegerstation Frankfurt Oder. Początkowo agencja działała bardzo prężnie, wykorzystując transport lotniczy do przekazywania korespondencji na dalsze odległości. Podłączono ją do pocztowej trasy lotniczej Drezno - Frankfurt - Szczecin.