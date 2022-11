Kiedyś to były zimy w Zielonej Górze. Zobacz archiwalne zdjęcia miasta Czesława Łuniewicza

Zima w Zielonej Górze. Archiwalne zdjęcia

Wielu mieszkańców Zielonej Góry najlepiej pamięta zaskoczenie ilością śniegu, który spadł kiedy witano Nowy Rok 1978. To wtedy zaczęła się zima stulecia. Nasi Czytelnicy podzielili się z nami wspomnieniami z tych czasów. - Pamiętam, śniegu było do połowy drzwi od klatki schodowej, a do szkoły nie chodziliśmy - przypomniała jedna z zielonogórzanek. Ktoś inny dodał, że ferie zimowe zostały przedłużone. - Pamiętam zaspy, śnieżyce, a mróz taki, że w nosie zamarzało - przyznała inna.

W innych latach, kiedy zaczynał padać śnieg, nie trzeba było długo czekać, żeby iść na sanki. Śniegu było dużo. Starczało nie tylko na śnieżki, ale i na bałwany. Dzisiaj w Zielonej Górze śniegu starczy tylko na śnieżki.

Zobacz dawne zimy w mieście na zdjęciach. W Archiwum Państwowym w Zielonej Górze przechowywane są m.in. zdjęcia wykonywane przez znanego fotografa Czesława Łuniewicza.