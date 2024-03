Kierowca audi "po złości" doprowadził do wypadku trzech aut! Słono zapłaci za swój przypływ agresji |WIDEO

- Na miejsce pojechali policjanci ruchu drogowego, którzy zajęli się wyjaśnianiem wszystkich okoliczności zdarzenia. Okazało się, że każdy z uczestników opisywał to zdarzenie inaczej. Z informacji przekazanych przez kierującego ciężarówką wynikało, że kierujący audi wjechał na jego pas ruchu i celowo gwałtownie zahamował, a następnie się zatrzymał, bez żadnego powodu. Kierujący Manem zdążył zahamować, ale jadący za nim kierowca autobusu, nie spodziewając się tak gwałtownej reakcji poprzedzającego go samochodu, pomimo natychmiastowej reakcji, nie dał rady wyhamować ciężkim autobusem i doszło do zderzenia z ciężarówką. Na skutek tego uderzenia ciężarówka wjechała w tył stojącego przed nim audi - relacjonuje podinps. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.