Kierowca spał smacznie w aucie, a złodzieje wycinali mu katalizator. Zabezpieczono mienie o wartości 1,5 mln złotych!

Do sprawy zatrzymana została jeszcze kolejna osoba - 41-letni mieszkaniec jednej z podzielonogórskich miejscowości, który skupował skradzione katalizatory po dużo niższej cenie niż cena rynkowa. Na jego posesji policjanci zabezpieczyli w sumie około 150 katalizatorów od samochodów różnych marek. Śledczy częściowo ustalili już skąd pochodzą, kiedy zostały skradzione i dotarli do części osób pokrzywdzonych.

Gdy policjanci ustalili kim są, we wtorek, 2 czerwca 2020 r., doszło do zatrzymań i przeszukań w mieszkaniac h. Zatrzymani to 18-letnia kobieta i jej 31-letni partner.

Sprawa powiązana z kradzieżą w Głogowie

W trakcie prowadzonych czynności operacyjnych z zielonogórskimi kryminalnymi skontaktowali się policjanci z Głogowa, na których terenie 28 maja doszło do kradzieży busa marki Peugeot. Głogowscy policjanci podejrzewali, że ze sprawą może mieć związek osoba z Zielonej Góry. Zielonogórscy kryminalni bardzo szybko wytypowali osobę, która brała udział w kradzieży. - Jak się okazało, mężczyzna ten był powiązany z zatrzymaną 18-latką i 31-latkiem. Mężczyzna ten został przekazany policjantom z Głogowa, którzy przedstawili mu zarzuty w prowadzonej przez nich sprawie i wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie – informuje podinsp. Małgorzata Stanisławska z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Troje przestępców zostało aresztowanych na trzy miesiące

18-latka i 31-latek usłyszeli wstępnie po kilkanaście zarzutów kradzieży. Za te przestępstwa, w związku z bardzo dużą wartością skradzionego mienia, grozi kara od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast 41-latek, który kupował skradzione przedmioty usłyszał zarzuty paserstwa, za co grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Materiał dowodowy zebrany w sprawie kradzieży katalizatorów pozwolił prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze na wystąpienie z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych osób. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zdecydował o aresztowaniu całej trójki na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa, policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.