Kierowca wjechał ciężarówką na deptak w Zielonej Górze. Zaufał nawigacji

Tak poprowadziła go nawigacja

Każdemu kierowcy zdarzyło się być wprowadzonym w błąd przez nawigację samochodową. Taka sytuacja przydarzyła się również pewnemu zawodowemu kierowcy, który przez swoją bezgraniczną wiarę w to, co widział na wyświetlaczu urządzenia, wjechał ciężarówką z ciężkim ładunkiem na zielonogórski deptak. To co zrobił, bezkrytycznie podążając za wskazaniami nawigacji, zszokowało przechodniów, operatorów monitoringu miejskiego, a nawet policjantów.