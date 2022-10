Kierowcy jadą tędy i zastanawiają się, co tam będzie. Wzdłuż starej trójki zostały wycięte drzewa i krzewy. Widać wykopy

Na lubuskich drogach. Powstaje ścieżka rowerowa Nowa Sól Zielona Góra

Już na podpisanie umowy z wykonawcą tej ścieżki rowerowej prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki przyjechał na rowerze. Z Zielonej Góry było to możliwe i bezpieczne, co innego od strony Nowej Soli. Od wielu miesięcy trwały starania o realizację budowy ścieżki rowerowej, która mogłaby połączyć Nową Sól z Zieloną Górą, a dokładnie Otyń i Zieloną Górę Zatonie.

Dłuższy fragment ścieżki będzie przebiegał przez gminę Otyń. - Mieszkańcy gminy Otyń bardzo się cieszą, bo ścieżka głównie będzie biegła przez nasze tereny. Dziękuję tej drużynie, która wykazała się bardzo dużą determinacją, żeby projekt mógł być realizowany. Tyle czasu na to czekaliśmy, że można było już zwątpić, że dojdzie on do skutku – mówiła podczas zawarcia umowy burmistrz Barbara Wróblewska.