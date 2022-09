Kilka sklepów otworzy się w Zielonej Górze. W czwartek zaczyna działać kolejny park handlowy. Co będzie można tam kupić?

Handel w Zielonej Górze. Nowy park handlowy

W czwartek, 15 września przy ul. Szosa Kisielińska w Zielonej Górze otwiera się nowy park handlowy Sop Shop. Aby usprawnić komunikację klientom przebudowana została ta trasa. Dzięki porozumieniu miasta z inwestorem, poszerzony został fragment szosy aż do ronda.

To kolejny park handlowy w Zielonej Górze, który tworzą sklepy, do których wchodzi się bezpośrednio z parkingu. Podobne miejsca działają, od wiosny tego roku na os. Zacisze - Green Park, czy od końca 2019 roku - Estrada Park. Na zakupy do sklepów prosto z parkingu można też udać się na pobliskim osiedlu Kaszubskim.

Które sieci ogłosiły na czwartek otwarcie swoich placówek?