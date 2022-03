Kilka tysięcy złotych mandatu zapłaci 39-latek, który w Zielonej Górze jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z samochodem

39-latek, który poruszał się po mieście hulajnogą elektryczną, we wtorek 8 marca zadzwonił do dyżurnego policji w Zielonej Górze i przekazał mu, że na ulicy Jaskółczej potrąciła go osobówka. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci z drogówki, którzy zajęli się wyjaśnianiem wszystkich okoliczności tego zdarzenia.