Kilkadziesiąt dzików w Zielonej Górze. "Za plecami usłyszałem pochrząkiwanie" Czytelnicy zrobili zdjęcia i film

W środę, 27 lipca 2020 nasi Czytelnicy zauważyli łącznie kilkadziesiąt dzików przechadzających się po Zielonej Górze. Jako pierwszy napisał do nas pan Sebastian, który zwierzęta te dostrzegł około godziny 7.30 rano, kiedy miał odwieźć córkę do przedszkola.

Za plecami usłyszałem dziwne pochrząkiwanie

- Ku mojemu zaskoczeniu za plecami usłyszałem dziwne pochrząkiwanie. Kiedy odwróciłem się, zobaczyłem dorodnego odyńca - tak na oko miał z 80 cm wysokości i jakieś 100 kg wagi. Zaprowadziłem córkę do samochodu i postanowiłem uwiecznić to nietypowe spotkanie na zdjęciach. Po chwili okazało się, że za pierwszym dzikiem szedł drugi również dorodny okaz. Co mnie najbardziej zaskoczyło to fakt, że obydwa zwierzaki nic nie robiły sobie z mojej obecności i co chwilę jedynie przystawały, jakby chciały zapozować do zdjęć, by po chwili spokojnie się oddalić. Tak zakończyło się spotkanie z "dzikimi lokatorami" lasu, którzy są coraz bardziej zuchwali w swoich podbojach terenów miejskiej dżungli - napisał Sebastian.