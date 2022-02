Kilkaset osób na wiecu poparcia dla Ukrainy w Zielonej Górze. Były liczne głosy wsparcia, flagi i włączone latarki w telefonach

Wiec wsparcia dla Ukrainy w Zielonej Górze. Wystąpienie prezydenta

– Wojna i agresja to słowa, które mają straszny ciężar – mówił prezydent Janusz Kubicki i wyjaśniał, że wojna to śmierć i zbrodnia, cierpienie niewinnych ludzi, tragedie rodzin, płaczące dzieci. – Czym zawiniła Ukraina, co takiego złego zrobili mieszkańcy Ukrainy, czym zawinili ci ludzie? Mieli jedno pragnienie żyć w wolnym suwerennym państwie. Czy to jest dużo? – pytał Kubicki.