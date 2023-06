Klasa spotkała się po 30 latach. Ależ to były emocje! Warto takie zjazdy organizować. Nie tylko dla pięknych wspomnień

Jak relacjonuje Marcin Machowski - pani Beata korzystając z portalu społecznościowego odnalazła trzy pierwsze osoby. Potem te trzy dały kontakty do następnych uczniów z dawnych lat i w ten sposób, wykorzystując silę internetu, a czasami pukając do mieszkań, w których kiedyś mieszkali, udało się odnaleźć 31 byłych uczniów wspomnianej klasy - uczniów byłej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gen. Kleeberga, mieszczącej się wówczas przy ul. Kingi 1 w Zielonej Górze.

Zjazd klasowy - przyjechali z różnych stron Polski i świata

Zjazd klasowy - Moje „dzieci” z roku 1993 to dzisiejsi 45-latkowie

Jak powiedziała była wychowawczyni klasy, Beata Cichowlas: „Pomysł odnalezienia moich, pierwszych! w wieloletniej pracy pedagogicznej, wychowanków zrodził się nagle, gdy tylko skojarzyłam, że w czerwcu br. mija 30 lat, gdy wręczałam im świadectwa ukończenia szkoły. To był jakiś cud, bo w ciągu niespełna 2 tygodni udało się dotrzeć do nich wszystkich z przestrzeni ich 8-letniej edukacji.

A już samo spotkanie „face to face” to dzień pełen emocji, śmiechu, wzruszeń, przywołanych wspomnień.

Moje „dzieci” z roku 1993 to dzisiejsi 45-latkowie. Wspaniali, rozmaitych profesji, z różnymi swoimi historiami i doświadczeniami życiowymi.

Po tylu latach nadal tworzą piękną grupę „pozytywnie” zakręconych ludzi.

Jestem dumna, jestem szczęściarą, że miałam i mam takich wspaniałych ludzi wkoło siebie”.

Choć przyszło nam żyć w ciekawych czasach, mamy nadzieję na kolejne wspólne spotkanie, które zaplanowane jest za pięć lat”