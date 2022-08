Klienci z Zielonej Góry i okolicy odwołują zamówione rejsy na Odrze w Cigacicach. Nie chcą pływać wśród rybich zwłok

- Pierwsze nieżywe ryby zobaczyliśmy na Odrze w Cigacicach we wtorek rano. Płyną czas. To, co widać na powierzchni to jedno, ale pewnie to, co płynie przy dnie to Armagedon - mówi Piotr Włoch, który prowadzi działalność na rzece w Cigacicach. Mieszka i pracuje tutaj od lat, ale nie pamięta, żeby takiej ekologicznej katastrofy.

Bez trudu z daleka można dostrzec mnóstw białych punktów na rzece. Najgorzej jest w zatoczkach. Widok płynących, nieżywych ryb przeraża. Wszystko otacza nieprzyjemny zapach.

- Powoli czuć zapach. Ryby zaczynają gnić - stwierdza pan Piotr. Tuż obok zacumowanych barek pływa kilkadziesiąt rybich zwłok. Są całkiem spore, jest też dużo mniejszych.