Klub piłkarski odrzucił korupcyjną propozycję. W tle hazard i gigantyczne pieniądze

Do dyrektora jednego z piłkarskich klubów w Lubuskiem zgłosił się mężczyzna i zaproponował pieniądze za ustalony wynik meczu. Piłkarski przekręt miał polegać na tym, że w pierwszej połowie spotkania miały paść co najmniej trzy bramki.

- To miało gwarantować udzielającemu obietnicy korupcyjnej oraz innym osobom zysk w międzynarodowych firmach bukmacherskich. Z wysokim prawdopodobieństwem ten proceder został podjęty w ramach zjawiska „Match-fixing”- czyli osiągania wysokich zysków w internetowych firmach bukmacherskich przez uczestników takich zakładów – wyjaśnia podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. - Zjawisko to polega na typowaniu przez uczestników określonej liczby bramek. Aktualnie jest ono wykorzystywane przez grupy przestępcze do osiągania ogromnych zysków.