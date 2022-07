Kobieta cudem przeżyła zderzenie z pociągiem. Nowe fakty. Co uratowało jej życie?

Na drogach powiatu zielonogórskiego. Wypadek na torach

33-latka z obrażeniami głowy i klatki piersiowej została odwieziona do szpitala, natomiast ruch pociągów na tej trasie był zablokowany przez kilka godzin – informuje podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. – Kobietę przed poważniejszymi konsekwencjami uratowało to, że maszynista znacznie zwolnił przed przejazdem, a także to, że uderzenie nastąpiło od strony pasażera. Na szczęście kobieta jechała sama. Samochód po zderzeniu z pociągiem, mimo jego niewielkiej prędkości, został kompletnie zniszczony – dodaje.

Zderzenie auta osobowego z pociągiem zwykle kończy się śmiercią kierującego samochodem, a ci, którzy mają więcej szczęścia, odnoszą poważne obrażenia i przez kolejne miesiące odczuwają skutki swojego nieuwagi.