Kobieta zmieniła pracodawcę. I teraz ma kłopoty z ZUS! Urzędnicy twierdzą, że jej zatrudnienie jest fikcyjne

Problem pojawił się, gdy pani Paulina zaszła w ciążę. - Miałam w związku z tym problemy zdrowotne, trafiłam do szpitala. Później poszłam na zwolnienie i zaczęłam pobierać świadczenia z ZUS - twierdzi kobieta. W firmie zaś pojawiła się kontrola, w wyniku której ZUS zakwestionował czy w ogóle tam pracuje.

- Pokazaliśmy wszystkie dokumenty, m.in. zaświadczenia, że osobiście odbierałam materiały do firmy czy też SMS-y dotyczące zamówień. Kontrolerzy przyczepili się do faktu, że nie mam własnego emaila firmowego, ale ja po prostu korzystałam z poprzedniego, bo przejęliśmy starych klientów. Po połączeniu było łatwiej, abym w ten sposób szybko podjęła swoje obowiązki - twierdzi Paulina Tracz. - Na nic nie zdały się zeznania świadków i tłumaczenia dotyczące podziału naszej pracy na dwie odrębne hale. Zarzucono mi, że nie mogłam pracować, jako pracownik biurowy, bo firma nie posiada takich pomieszczeń. One były, tylko, że na starym miejscu. Niestety, dla kontrolera liczyło się tylko to, co znajdowało się pod oryginalnym adresem nowego pracodawcy.