Kobiety za kratami w Zakładzie Karnym w Krzywańcu tworzą w ramach Centrum Sztuki Osadzonych. Wkrótce pierwsza próba otwarta!

Co to jest Kobietostan?

Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan powstało w 2019 roku we Wrocławiu. Jego misją jest docieranie do miejsc społecznego wykluczenia, działanie na rzecz społecznej inkluzji i równouprawnienia oraz przeciwdziałanie

dyskryminacji ze względu na płeć czy status społeczny przy wykorzystaniu różnych narzędzi sztuki, w szczególności teatru. Centrum Sztuki Osadzonych jest pierwszym ogólnopolskim ośrodkiem wymiany doświadczeń i rozwoju metod z zakresu resocjalizacji przez sztukę współtworzonym przez osoby osadzone. Jego nazwa ma podkreślać fakt, że jest to nie tylko ośrodek artystyczny, w ramach którego osoby osadzone wyrażają się przez sztukę, lecz także

współdecydują o jego kształcie. Uczestnicy projektu stają się więc współgospodarzami tego miejsca, obradując wspólnie z organizatorami w ramach Rady Doradczej, czy podejmując pracę w charakterze porządkowych,

technicznych, recenzentów, obsługi widza itd.