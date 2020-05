Kodeks drogowy 2020. Prawo jazdy stracisz również poza terenem zabudowanym. Jakie zmiany czekają kierowców?

Jak bolesna jest utrata prawa jazdy na całe trzy miesiące, przekonało się w ubiegłym roku ok. 20 tysięcy osób. Według przepisów, które obecnie obowiązują, kierowca, który przekroczy prędkość o 50 km/h w obszarze zabudowanym może otrzymać mandat 500 zł i 10 punktów karnych. Najdotkliwszą karą jest jednak utrata możliwości prowadzenia pojazdów na trzy miesiące.

Nowy Kodeks drogowy zakłada zaostrzenie przepisów. Mają one zmusić Polaków do wolniejszej jazdy

Prawo jazdy będzie można stracić za przekroczenie prędkości także poza terenem zabudowanym. Wystarczy 50 km/h ponad obowiązujący limit, żeby pożegnać się na trzy miesiące z dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdami.

Jak szacują eksperci, nowe przepisy mogą spowodować, liczba kierowców, którzy stracą prawo jazdy, może się podwoić.

60 km/h w terenie zabudowanym odejdzie do lamusa

To druga ważna zmiana w znowelizowanym Kodeksie drogowym. Obecnie, w porze nocnej, od godz. 23.00 do 5.00 kierowcy mogą poruszać się w terenie zabudowanym z prędkością do 60 km/h. Od lipca, niezależnie od pory dnia, dopuszczalną prędkością będzie 50 km/h.