Kodeks drogowy 2023. Tak kierowcy będą tracić auta. Nowe przepisy o konfiskacie pojazdu

Konfiskata pojazdu. Kogo dotyczą nowe przepisy?

Po wejściu w życie nowych przepisów nietrzeźwy kierowca, który będzie miał co najmniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi, straci samochód. Resort sprawiedliwości wyjaśniał, że stanie się tak niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Przepadek auta ma być stosowany także wtedy, gdy kierowca spowoduje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi lub też w sytuacji recydywy.