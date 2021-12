Kody pocztowe w Zielonej Górze są różne. To powoduje zamieszanie.Czy coś się zmieni?

Kod w Zielonej Górze Łężycy wskazuje na... Czerwieńsk

- Po 6 latach od połączenia zmieniono wiele jak np. nazwy przystanków kolejowych. Jednak wszystkie przyłączone miejscowości pozostały w starej strefie kodów pocztowych 66 (które należą między innymi do Czerwieńska, Zaboru, Świdnicy Nowogrodu, Babimostu czy Trzebiechowa, czyli z terenu powiatu ziemskiego), a nie jak Zielona Góra 65 – mówi zielonogórzanin. - Rodzi to określone problemy z dostarczaniem przesyłek pocztowych i kurierskich. Sam dwukrotnie otrzymałem do swojej skrzynki (prawidłowo zaadresowane) przesyłki, które powinny trafić na adres do innego przyłączonego sołectwa.

Jak dodaje mieszkaniec Zielonej Góry - osobną sprawą jest kod pocztowy w Łężycy (66-016), który wskazuje na miasto Czerwieńsk ( przed połączeniem z Zieloną Górą - Łężyca przyporządkowana była zarówno do parafii w Czerwieńsku jak i tamtejszego urzędu pocztowego). Od trzech lat parafia została zmieniona na św. Alberta na osiedlu Zastalowskim, a urząd pocztowy na urząd przy ulicy Batorego. Numer kodowy pozostał stary, co powoduje, że (sporadycznie co prawda), przesyłki trafiają do awizowanego odbioru w Czerwieńsku. To samo dotyczy części przesyłek kurierskich pozostawionych do odbioru w sklepie. Może rozwiązaniem problemu byłoby podjęcie rozmów z Poczta Polską w sprawie utworzenia w Łężycy placówki pocztowej wraz z nowym numerem kodowym. Jest to intensywnie rozwijająca się dzielnica, w której mieszka kilka tysięcy ludzi, a w budowie jest kilkanaście kolejnych bloków. Miasto uznało, że jest potrzeba budowy szkoły, a poczty przy takiej liczbie mieszkańców nie potrzeba? Czy wszystkie przyłączone miejscowości, po staremu, mają być identyfikowane według strefy numerów kodowych z powiatem ziemskim, a nie grodzkim?