Kolejne dwie osoby z województwa lubuskiego zakażone koronawirusem. Łącznie jest ich już 21

- Mamy 40 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych - poinformowało Ministerstwo Zdrowia w we wtorek, 24 marca po godzinie 19.20.

W szpitalu w Cieszynie zmarła dziesiąta osoba zakażona koronawirusem.- To 71-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące. Pacjent, który dziś rano został hospitalizowany w szpitalu w Poznaniu, w związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem, był zameldowany w woj. wielkopolskim, ale przebywał na terenie woj. zachodniopomorskiego. W związku z powyższym został ujęty w statystykach zakażeń dla tego województwa i wycofany ze statystyki woj. wielkopolskiego.

Koronawirus w Lubuskiem. 22 osoby hospitalizowane

Jak sytuacja wygląda do tej pory w woj. lubuskim? We wtorek, 24 marca informowaliśmy o 19 zakażonych osobach, po ostatnich informacjach z ministerstwa wiemy już, że liczba ta wzrosła do 21. Obecnie w Lubuskiem 22 osoby są hospitalizowane, 458 osób przebywa w kwarantannie, a 868 jest objętych nadzorem epidemiologicznym, 1 osoba wyleczona z COVID-19.

Koronawirus w Lubuskiem. Skąd są osoby zakażone?

We wtorek rano, 24 marca, wojewoda poinformował o 19 zakażonych osobach (w tym także pacjent "zero"):