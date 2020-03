Kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce

Służby sanitarno-epidemiologiczne docierają do wszystkich, którzy mogli mieć kontakt z zakażonymi. Część osób została już objęta kwarantanną.

Pierwszy przypadek zakażenie koronawirusem stwierdzono w środę, 4 marca, u mieszańca Cybinki, który wrócił z Niemiec. Pacjent trafił do szpitala w Zielonej Górze.

W piątek, 6 marca, odnotowano kolejne 4 zachorowania. - Mamy cztery nowe przypadki – mówił na specjalnie zwołanej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jedna chora osoba podróżowała autobusem z zakażonym mieszkańcem Cybinki, znajduje się w szpitalu w Ostródzie. Dwoje pacjentów, którzy wrócili z Włoch, są w szpitalu w Szczecinie. Jeden pacjent znajduje się w szpitalu we Wrocławiu.

Informacja o szóstym, wykrytym przypadku zakażenia koronawirusem, została podana w sobotę, 7 marca. Wirusa stwierdzono u mężczyzny, który podróżował tym samym autobusem co tzw. pacjent zero. Chory trafił do szpitala w Ostródzie.