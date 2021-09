Kolejne święto państwowe? Wszystko wskazuje na to, że będzie to 27 grudnia I to już w tym roku Leszek Kalinowski

Czy 27 grudnia stanie się świętem narodowym? Wszystko na to wskazuje i stanie się to jeszcze w tym roku, a to za sprawą podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. W odpowiedzi na apel Wielkopolan. Wszak 27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie…