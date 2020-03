Kolejne złe wieści! Ekstraliga żużlowa w kwietniu nie pojedzie

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, PGE Ekstraliga najpierw przełożyła dwie pierwsze kwietniowe kolejki spotkań, a to oznaczało, że nowy sezon miał ruszyć dwa tygodnie później niż planowano - 17 kwietnia. Kolejne wieści są jeszcze gorsze, bo wiadomo już, że następne mecze zostały przełożone, a to oznacza, że ekstraligowego żużla w kwietniu nie obejrzymy. Nie wiadomo jeszcze na kiedy zostaną przełożone spotkania z 17 i 19 kwietnia. Jeśli sezon rozpocząłby się do czwartej kolejki, to terminarz inauguracyjnej serii będzie wyglądał tak - 1 maja: Stal Gorzów Gorzów – Włókniarz Częstochowa, Motor Lublin – RKM Rybnik; 3 maja: Sparta Wrocław – Falubaz Zielona Góra, GKM Grudziądz – Unia Leszno.