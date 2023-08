Kolejny amerykański koszykarz w kadrze Enei Zastalu BC Zielona Góra

Courtney Stockard w collegu grał dla St. Bonaventure, gdzie w sezonie 2018/2019 został wybrany do Pierwszej Drużyny All-Conference oraz Pierwszej Drużyny All-District 4. Średnio zdobywał wtedy 15,3 pkt. (5,6 zbiórki i 3,6 asysty) na mecz, co dało mu dziewiąte miejsce w klasyfikacji Atlantic 10.

Amerykański koszykarz w swojej profesjonalnej karierze grał już w Finlandii dla Lahti Basketball, następnie w Niemczech dla Wiha Panthers Schwenningen (ProB), a w ostatnim sezonie we francuskiej lidze Nationale 1 dla drużyny Poitiers, z którą dotarł do finału rozgrywek ligi.