Kolejny lek wycofany. Tego już nie kupicie. Przygotowaliśmy listę lekarstw wycofanych z aptek

To Główny Inspektor Farmaceutyczny sprawuje nadzór nad jakością produktów leczniczych i wydaje decyzje w zakresie:

Sprawdź serię wycofanego leku

Główny Inspektor Farmaceutyczny ogłasza w specjalnych komunikatach swoje decyzje o wycofaniu z obrotu na terenie kraju produktów leczniczych. Jeśli posiadamy taki lek w domowej apteczce, należy wtedy sprawdzić serię tego produktu. Jeśli odkryjemy, że to te same numery, które podał GIF, należy lek zwrócić do apteki.